Razkrinkana kriminalna združba trgovala s kokainom in drugimi drogami

Maribor, 7. februarja - Kriminalna združba, ki so jo po dlje časa trajajoči preiskavi prejšnji teden razkrinkali slovenski policisti, je trgovala s kokainom, amfetaminom in drugimi prepovedanimi drogami. Kot je danes povedal Damjan Apollonio iz Generalne policijske uprave, je bila združba izjemno dobro organizirana in je uporabljala kriptirana komunikacijska sredstva.