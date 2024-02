Podravski in pomurski župani o zapostavljenosti manjših občin pri razpisih za evropska sredstva

Ljutomer, 6. februarja - Županje in župani podravskih in pomurskih občin so se na današnjem regijskem srečanju Skupnosti občin Slovenije (SOS) v Ljutomeru pogovarjali tudi o tem, da se predvsem manjše občine zaradi razpisnih pogojev za pridobitev evropskih in drugih sredstev počutijo zapostavljene, saj so pogoji napisani tako, da ne morejo konkurirati velikim občinam.