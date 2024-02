Hutijevci napadli ameriško in britansko tovorno ladjo

Sana/Sofija, 6. februarja - Jemenski hutijevci so v Rdečem morju napadli ameriško in britansko tovorno ladjo. Kot so sporočili danes, je bil prvi napad usmerjen na ameriško ladjo Star Nasia, drugi pa na britansko ladjo Morning Tide, ki sicer pluje pod zastavo Barbadosa. Napad na slednjo je potrdila tudi britanska družba za pomorska tveganja Ambrey.