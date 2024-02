Telovadci tudi v novo sezono s podporo BTC

Ljubljana, 6. februarja - Slovenske gimnastične reprezentance v športni in ritmični gimnastiki čaka izjemno pestra olimpijska sezona, že več kot 20 let pa jih pri tem podpira družba BTC. Poleg Gimnastične zveze Slovenije, katere predsednik je Damjan Kralj, družba sponzorira osem športnikov, med katerimi sta tudi olimpijki Lucija Hribar in Jekaterina Vedenejeva.