V Parku vojaške zgodovine razstava o vojaški poljski bolnišnici Feldspital 808

Pivka/Sežana, 6. februarja - V Parku vojaške zgodovine so danes odprli razstavo Vojaška poljska bolnišnica Feldspital 808 in njena kapela v Kosoveljah na Krasu. Bolnišnica je bila najprej postavljena v Škrbini na Krasu, nato se je preselila v Štanjel in nato v Kosovelje, kjer je bila večino leta 1917, vse do preboja pri Kobaridu, ko so jo preseli v Italijo.