Obeta se razpis za sofinanciranje energetske prenove občinskih stavb

Ljubljana, 6. februarja - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripravlja javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2024, 2025 in 2026. Za to bo okvirno na voljo 23 milijonov evrov, razpis pa bo po načrtih objavljen v prvi polovici letošnjega leta.