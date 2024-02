Tožilci bodo stopnjevali stavkovne aktivnosti

Ljubljana, 6. februarja - Tožilci, nezadovoljni, ker vlada do danes ni uresničila ustavne odločbe glede sodniških plač, so danes sprejeli odločitev o nadaljevanju stavke. Protestne shode v sredo na vseh sodiščih nadaljujejo tudi sodniki, o problematiki sodniških plač pa bo govora na ločenih sestankih predstavnikov sodnikov in tožilcev s pravosodno ministrico.