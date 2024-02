Velenjski rokometaši samozavestno v drugi del sezone

Velenje, 6. februarja - Rokometaši velenjskega Gorenja samozavestno vstopajo v drugi del sezone. V državnem prvenstvu so na drugem mestu, v primeru petkove zmage nad vodilnimi Trebanjci pa bodo napredovali na prvo. Pred njimi so tudi razburljive tekme v glavnem delu evropske lige, kjer jih čakajo po dve tekmi z danskim Skjernom in hrvaškim Nexejem iz Našic.