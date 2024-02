Pri Celjanki zasegli droge, pristojni otroka namestili v varno okolje

Celje, 6. februarja - Policisti so med hišno preiskavo pri 47-letni Celjanki, pri kateri so zasegli manjšo količino prepovedanih drog, naleteli na nevzdržne razmere, v katerih je bival otrok s posebnimi potrebami. O tem so obvestili Center za socialno delo (CSD) Celje, ki je otroka začasno odvzel in namestil v varno okolje. CSD sicer primer že dlje časa obravnava.