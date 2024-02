Inovacije po mnenju strokovnjakov ključne za napredovanje nacionalnih gospodarstev

Ljubljana, 6. februarja - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) danes poteka prvi slovensko-indijski dan znanosti in inovacij, kjer se posvečajo sodelovanju slovenskih in indijskih raziskovalcev pri odkrivanju znanstvenih novosti, ki so lahko zanimive za nadgradnjo v inovacije. Navzoči so se strinjali, da so inovacije ključne za napredovanje nacionalnih gospodarstev.