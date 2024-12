Častni doktor Univerze v Ljubljani postal Christophe Ballif, častni senator pokojni Marko Ilešič

Ljubljana, 3. decembra - Na današnji slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani (UL) so v okviru Tedna univerze podelili najvišja priznanja univerze. Častni doktor je postal Christophe Ballif, eden vidnejših znanstvenikov in inženirjev na področju fotovoltaike in energetskih rešitev. Naziv častnega senatorja je posthumno prejel pravnik Marko Ilešič, so sporočili z UL.