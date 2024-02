Voznik začetnik vozil na avtocesti 181 kilometrov na uro

Celje, 6. februarja - Policisti celjske prometne policije so na avtocesti izven naselja Dramlje, kjer je omejitev hitrosti 100 kilometrov na uro, ustavili državljana Moldavije, ki je vozil s hitrostjo 181 kilometrov na uro. Zaradi hujšega prekrška cestnoprometnih predpisov so vozniku začetniku na kraju odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.