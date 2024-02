Trgovine na Hrvaškem tudi po odločitvi ustavnega sodišča ob nedeljah ostajajo večinoma zaprte

Zagreb, 6. februarja - Hrvaško ustavno sodišče je zavrnilo predlog za oceno ustavnosti sprememb zakona o trgovini, ki se nanašajo na nedeljsko delo trgovin. Te so po novem zakonu, ki je začel veljati lani, lahko odprte le 16 nedelj v letu. Predlog za oceno ustavnosti so vložili hrvaško združenje delodajalcev HUP ter mali trgovci in obrtniki.