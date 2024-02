Furs: novi zdravstveni prispevek je mogoče plačevati tudi preko e-računa

Ljubljana, 6. februarja - Novi obvezni zdravstveni prispevek bo mogoče plačevati tudi preko e-računa, so danes sporočili s Fursa. Vsem zavezancem, ki bi se odločili za tak način plačevanja, svetujejo, da prijavo na prejem e-računa v svoji spletni banki oddajo vsaj do 13. februarja letos. Tak način plačila trenutno uporablja že skoraj 7000 davčnih zavezancev, so dodali.