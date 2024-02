Po ulicah Pariza bodo spomladi spet tekmovali natakarji

Pariz, 6. februarja - Na ulicah ene od četrti v starem delu Pariza se bodo spomladi v hitrosti in spretnostih poklica po več letih znova pomerili natakarji in natakarice. Turisti, ki bodo marca na obisku v francoski prestolnici, se bodo tako na ozkih uličicah okrožja Marais morda morali izogibati natakarjem, ki bodo mimo njih hiteli s kavo in rogljički na pladnjih.