Umrl vratarski velikan galaktikov

Madrid, 6. februarja - V starosti 76 let je umrl nekdanji velikan med vratarji španskega nogometnega prvoligaša Reala Madrida Miguel Angel Gonzalez, je madridski klub sporočil na uradni spletni strani. Gonzalez je za Madrid igral med letoma 1968 in 1986. Z Realom je osvojil osem naslovov španskega prvaka in dva pokala Uefe. Za bele je zbral 345 nastopov.