Mladi raziskovalci s Koroške v zadnjih petih letih pripravili 60 nalog

Ravne na Koroškem/Mislinja, 10. februarja - V okviru gibanja Mladi raziskovalci Koroške so osnovnošolci in dijaki s koroških šol v zadnjih petih letih pripravili 60 raziskovalnih nalog. Pri izdelavi nalog so sodelovali 104 mladi raziskovalci in 91 mentorjev. Gibanje je doživelo velik razmah, ugotavljajo na Gimnaziji Ravne na Koroškem, ki je koordinator gibanja za koroške srednje šole.