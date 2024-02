Levica podala predlog za razrešitev Kordiša iz članstva v odborih DZ in preiskovalni komisiji

Ljubljana, 6. februarja - Poslanska skupina Levica je na mandatno volilno komisijo DZ poslala predlog za razrešitev poslanca Mihe Kordiša z mesta predsednika odbora za delo, družino, socialne zadeve ter z mesta člana v odborih DZ in v preiskovalni komisiji zaradi "zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini", so sporočili iz Levice.