Jevšek za poenostavitev evropske kohezijske politike

Mons, 6. februarja - Slovenski minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek se je na neformalnem zasedanju pristojnih ministrov EU v belgijskem Monsu zavzel za poenostavitev načrtovanja in izvajanja evropske kohezijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okvirju EU. Kot so navedli na ministrstvu, je treba po mnenju Slovenije regijam dati večjo moč.