Na konferenci opozorili na negotovost bolnikov z rakom pri vrnitvi na delo

Ljubljana, 6. februarja - Onkološki bolniki in njihovi svojci se med zdravljenjem spoprijemajo s številnimi strahovi in vprašanji. Ko bolezen premagajo, pa negotovosti za mnoge ni konec, so med drugim ugotavljali na konferenci Življenje z rakom. Nekateri se vrnejo na delo, kar odpira nova vprašanja tako za prebolevnike kot za njihove delodajalce, so izpostavili.