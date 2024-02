Danes mineva 40 let od začetka iger v Sarajevu

Sarajevo, 8. februarja - Pred natančno 40 leti so se v Sarajevu začele zimske olimpijske igre, ki so bile največji športni dogodek v zgodovini nekdanje skupne države. Trajale so do 19. februarja 1984, slovenski ljubitelji športa pa so si jih zapomnili predvsem po srebrni medalji Jureta Franka v veleslalomu.