Vreme: Pretežno oblačno ponekod razmeroma sončno

Ljubljana, 6. februarja - Danes bo v zahodni in v delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod bo še razmeroma sončno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na vzhodu do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, občasno bo lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo še deloma jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 3 do 8, najvišje dnevne od 7 do 12, na vzhodu do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na severovzhodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik.

V petek se bo povsod pooblačilo, v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklonsko območje. V spodnjih plasteh ozračja priteka k nam od jugozahoda topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih vzhodno in severno od nas bo še razmeroma sončno, drugod bo pretežno oblačno. Na območju Kvarnerja in Gorskega Kotarja bo občasno rahlo deževalo. Marsikje bo pihal veter zahodnih smeri.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V večjem delu nižin bo danes zrak še onesnažen s trdimi delci. Visoke ravni so posledica temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah.