Ministrstvo za kohezijo odobrilo 510.000 evrov evropskih sredstev za akcijo ozaveščanja o vključevanju invalidov

Ljubljana, 6. februarja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov, ki ga bo izvedel Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Za projekt v vrednosti 600.000 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 510.000 evrov, so sporočili z ministrstva.