Kmetje z ministrico že dorekli nekaj konkretnih rešitev

Ljubljana, 6. februarja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in deležniki v kmetijstvu so na današnjem prvem skupnem sestanku že dorekli nekaj konkretnih rešitev. Kot je poudarila ministrica, je bil sestanek konstruktiven, kmetje pa so napovedali, da jo bodo glede obljub držali za besedo.