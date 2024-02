Olimpijske igre v Sarajevu: Definicija nostalgije

piše Alenka Vesenjak

Ljubljana, 6. februarja - V četrtek bo minilo 40 let, odkar so se v Sarajevu začele zimske olimpijske igre, ki še danes vzbujajo številne emocije in spomine. Za sprožitev obojih je v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije na ogled razstava Srebrne igre 1984. Ne gre le za obujanje Jureta Franka in Vučka, obudi se tudi spomin na ponosno skupnost.