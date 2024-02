V Kranju in Vrbi dogodki napovedujejo bližajoči se kulturni praznik

Kranj/Vrba, 6. februarja - Ob bližajočem se kulturnem prazniku se po državi v teh dneh odvijajo različni dogodki in prireditve. Posebej se na 8. februar pripravljajo v Kranju in Vrbi. V Kranju bodo drevi predpremiero prikazali filma Zora prešernega Kranja in v sredo v Prešernovi hiši odprli novo razstavo, v žirovniški občini pa urejajo pot kulturne dediščine.