V ligi NHL zmagi za ekipi iz New Yorka

Toronto, 6. februarja - V severnoameriški ligi NHL se po koncu tedna, ki je bil v znamenju revijalne tekme zvezd All Star, nadaljujejo redni del sezone. Ponoči sta bili na sporedu dve tekmi, na obeh sta slavili ekipi iz New Yorka. Islanders so s 3:2 premagali Toronto Maple Leafs, Rangers pa so bili boljši po podaljšku z 2:1 proti Colorado Avalanche.