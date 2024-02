Britanski kralj Karel III. se zaradi raka do nadaljnjega umika iz javnega življenja

London, 5. februarja - Britanskemu kralju Karlu III. so diagnosticirali raka, zato se bo do nadaljnjega vzdržal javnih nastopov in drugih obveznosti, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. Več informacij o njegovem zdravstvenem stanju niso podali, so pa sporočili, da je kralj ostaja optimističen glede zdravljenja, poroča britanski BBC.