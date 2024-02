Sarajevo 84 - takšnih iger že 40 let ne delajo več

pripravil Tomaž Bregar

Sarajevo, 6. februarja - V letošnjem februarju mineva 40 let od največjega športnega dogodka v nekdanji skupni državi. Čeprav prizorišče ni bilo v Sloveniji, pa so se zimske olimpijske igre Sarajevo 1984 zapisale v kolektivni športni spomin Slovencev. Ne samo zaradi srebrne medalje Jureta Franka, ampak predvsem zaradi duha in značaja, ki še danes sprožata nostalgijo.