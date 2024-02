Premier Golob z generalno direktorico Unesca o sodelovanju

Ljubljana, 5. februarja - Predsednik vlade Robert Golob se je srečal z generalno direktorico Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) Audrey Azoulay, ki je sopredsedovala današnjemu globalnemu forumu o etiki v umetni inteligenci. Govorila sta o sodelovanju med Slovenijo in Unescom, so sporočili iz vlade.