EU, ZDA in Kitajska pozvale Kosovo, naj se vzdrži enostranskih potez

Priština, 5. februarja - EU, ZDA in Kitajska so Kosovo pozvale, naj se vzdrži enostranskih potez, potem ko so kosovske oblasti v policijskih operacijah zaprle več uradnih institucij, ki jih upravlja Srbija. Pozivi prihajajo tudi nekaj dni po tem, ko je začela valjati uredba kosovske centralne banke (CBK), s katero so odpravili plačilni pomet s srbskim dinarjem.