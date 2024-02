V BiH obeležili 30. obletnico pokola na tržnici Markale

Sarajevo, 5. februarja - Številni prebivalci Sarajeva so se danes s polaganjem cvetja, molitvami in minuto molka spomnili pokola na tržnici Markale v središču mesta pred 30 leti, v katerem je umrlo 68 ljudi, več kot 140 ljudi pa je bilo huje ranjenih. Spominske slovesnosti so se udeležile številne delegacije z vseh ravni oblasti ter družine žrtev.