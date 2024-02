NVO: Minister za javno upravo sklepov o izboru na razpisu za nevladne organizacije ne namerava izvršiti

Ljubljana, 5. februarja - Predstavniki nevladnih organizacij (NVO) so se danes glede razveljavljenega razpisa za krepitev državljanskih pravic srečali z ministrom za javno upravo Francem Propsom. Ta sklepov o izboru na razpisu, ki so jih organizacije prejele in niso bili razveljavljeni, ne namerava izvršiti, so nevladne organizacije sporočile po sestanku.