Tekmi z Italijo naslednja stopnja v pripravah na hokejsko SP

Bled, 5. februarja - Slovenska hokejska reprezentanca bo v februarskem premoru ligaških tekmovanj odigrala dve prijateljski tekmi z Italijo. Selektor Edo Terglav in igralci so se danes zbrali na Bledu v tradicionalnem pripravljalnem taboru, tekmi v gosteh jih čakata v četrtek in petek.