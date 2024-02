Sviz s peticijo za ohranitev kakovostnih samostojnih vrtcev v Ljubljani

Ljubljana, 5. februarja - Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je med zaposlenimi v ljubljanskih javnih vrtcih začel zbiranje podpisov pod peticijo Za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani! Zbiranje podpisov bo trajalo predvidoma do konca prihodnjega tedna, so danes sporočili iz Sviza.