Ministrstvo: Standardov po ocenah ne izpolnjuje med 80.000 in 120.000 malih kurilnih naprav v državi

Ljubljana, 6. februarja - Zahtev predpisov o emisijah po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo v Sloveniji ne izpolnjuje med 80.000 in 120.000 malih kurilnih naprav, kar bi pomenilo približno petino evidentiranih in okoli šestino vsega ocenjenega števila tovrstnih naprav. Približno 150.000 naprav v državi naj namreč sploh ne bi bilo prijavljenih v evidenco.