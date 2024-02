Ljubljanska borza: Pomembnejše delnice v nov teden neenotno

Ljubljana, 5. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes gibali neenotno. Delnice Cinkarne Celje, Krke in Petrola so se podražile, Luke Koper, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav pa pocenile. Indeks SBI TOP je pridobil 0,12 odstotka. Sklenjenih je bilo za nekaj manj kot dva milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke.