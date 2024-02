Zaradi uboja dedka sodišče za 31-letnika odredilo obvezno zdravljenje

Ljubljana, 5. februarja - Zaradi protipravnega dejanja uboja dedka in povzročitve lahke telesne poškodbe babice je ljubljansko sodišče danes za 31-letnega storilca odredilo podaljšanje pripora in varnostni ukrep obveznega zdravljenja v mariborski enoti za forenzično psihiatrijo. To je storil v stanju, ko ni razumel svojih dejanj zaradi sindroma odvisnosti od drog.