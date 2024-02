Prvi nastavljiv svetlobni modulator obetaven za izdelavo zahtevnih elektronskih čipov

Ljubljana, 5. februarja - Sodelavci Instituta Jožef Stefan (IJS) so izdelali prvi nastavljiv svetlobni modulator, ki lahko deluje v rentgenskih spektralnih območjih. Njegova uporaba je obetavna zlasti pri izdelavi zahtevnih elektronskih čipov. Dosežek temelji na desetletnih raziskavah in postavlja nove temelje za novosti v tehnologiji, proizvodnji čipov in znanosti.