Omejitev obiskov na ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje

Ljubljana, 5. februarja - Splošna bolnišnica Celje zaradi velikega števila prehladnih in nalezljivih obolenj v regiji z današnjim dnem omejuje obiske na ginekološko-porodniškem oddelku. Do preklica tega ukrepa so obiski na tem oddelku prepovedani vsem, razen očetom novorojenčkov, ki so zdravi in brez znakov prehladnega obolenja.