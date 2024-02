V velikem verižnem trčenju na avtocesti v Italiji trije mrtvi

Modena/Brescia, 5. februarja - Na brennerski avtocesti, ki italijansko Modeno povezuje z avstrijskim Innsbruckom, je danes med izvozoma Reggiolo in Carpi v italijanski deželi Emilija-Romanja prišlo do verižnega trčenja okoli 100 vozil. Trije ljudje so umrli, okoli 25 pa je poškodovanih. Še dve osebi sta umrli v avtocestni nesreči pri kraju Manerbio v Lombardiji.