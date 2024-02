Koroški župani o regionalnem razvoju, ki pa ne zajema vseh potreb občin

Mislinja, 5. februarja - Koroški župani so se na današnji seji sveta regije seznanili s postopki priprave dogovora za razvoj regije, v okviru katerega bodo lahko koroške občine za obdobje 2021-2027 črpale okoli 21 milijonov evrov. Ob tem so župani nekaterih manjših občin opozorili, da s svojimi projekti sploh ne morejo sodelovati, drugi so postopke ocenili kot prepočasne.