Konec leta 2023 nerešenih 1158 zahtevkov za dodatek za pomoč in postrežbo

Ljubljana, 5. februarja - Pokojninski zavod ob opozorilih v javnosti, da vloge za dodatek za pomoč in postrežbo niso rešene v roku, pojasnjuje, da je razlog deloma v zakonodaji, zaradi katere je določenih zahtevkov več, deloma v pomanjkanju izvedencev. Zaostanku pa botrujejo tudi vloge, ki so nepopolne, so navedli za STA. Konec leta 2023 je bilo nerešenih 1158 zahtevkov.