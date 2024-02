V CD uglasbena poezija Borisa A. Novaka ter sodelovanje Eckmana in Narata

Ljubljana, 6. februarja - V ciklu Cankarjevi torki so tik pred slovenskim kulturnim praznikom pripravili dvojni koncert. V prvem delu bo pevka in pianistka Ivana Novak z zasedbo predstavila uglasbeno poezijo Borisa A. Novaka. Za drugi del sta se povezala v Sloveniji delujoči ameriški glasbenik Chris Eckman in član zasedbe Katalena Boštjan Narat. Koncert bo v Klubu CD.