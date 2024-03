20 LET V EU IN NATU: Slovenija od partnerstva do polnopravnega članstva v Natu

pripravil Antun Katalenić

Ljubljana, 23. marca - Slovenska pot od partnerstva do članstva v Natu je trajala približno desetletje, družbeni konsenz glede tega vprašanja pa so leta 2003 potrdili tudi državljani na referendumu. Proces širitve Nata se tudi po slovenski priključitvi pred 20 leti neprekinjeno nadaljuje. Sledi kronologija slovenskega vstopanja v zavezništvo in širitev Nata.