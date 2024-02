Trije Panamci preživeli 11 dni na morju po zaslugi deževnice in kokosov

Panama/Cali, 5. februarja - Kolumbijska mornarica je minuli teden v Pacifiku več kot 300 kilometrov od obale rešila tri Panamce, ki so zaradi okvare motorja 11 dni preživeli na odprtem morju. Kot so povedali, so preživeli po zaslugi deževnice in kokosovih orehov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.