Še leto dni do začetka EPK v Novi Gorici

Nova Gorica, 8. februarja - Le še leto dni loči Novo Gorico od uvodne slovesnosti Evropske prestolnice kulture (EPK), ki bo Novo Gorico in Gorico kulturno povezovala leta 2025. Ob slovenskem kulturnem prazniku bodo zato partnerji GO! 2025 odprli svoje ateljeje, studie in odre za javnost in predstavili projekte, ki ta hip že nastajajo.