V eni od državnih ustanov v Krškem prejeli grožnjo z nevarnim predmetom, ki pa ga policija ni našla

Krško, 5. februarja - V eni izmed državnih ustanov v Krškem so danes nekaj po 10. uri prejeli grožnjo, da bi se lahko v njenih prostorih nahajal nevaren predmet. Policisti so objekt izpraznili in zavarovali širše območje, pri pregledu prostorov pa nevarnega predmeta niso našli, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.