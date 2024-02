Novomeški policisti pri prevozu migrantov ujeli devet tujcev, dva bežala in povzročila nesrečo

Brežice/Krško, 5. februarja - Policisti novomeške policijske uprave so konec preteklega tedna pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli devet tujcev. Dva pri tem nista upoštevala znakov, naj ustavita, ampak sta se s pospešeno vožnjo odpeljala naprej in povzročila nesreči. Vsem devetim so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in bodo privedeni pred sodnika za prekrške.