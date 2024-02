Na seminarju strokovnjaki spregovorili o napredkih brezžičnih radijskih komunikacij

Ljubljana, 5. februarja - Na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko je prejšnji teden potekal 26. redni letni seminar radijske komunikacije SRK 2024, na katerem so sodelovali strokovnjaki, ki se zanimajo za napredek in razvojne perspektive na področju brezžičnih radijskih komunikacij. Nekatera vabljena podjetja so predstavila tudi zadnje dosežke merilne tehnologije.